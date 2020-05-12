إرجاء جلسات لجان الإعلام والمال وحقوق الإنسان لمواعيد لاحقة

ارجأت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 13/5/2020 والتي كانت مخصصة لدراسة اقتراحات قوانين العفو ، الى موعد يحدد لاحقاً .

وأرجأت ​لجنة الاعلام والاتصالات​ جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 13/5/2020، الى موعد يحدد لاحقا.

وارجأت ​لجنة المال والموازنة​ جلستها المقررة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 13/5/2020، الى موعد يحدد لاحقاً.

كما وارجأت ​لجنة حقوق الانسان​ جلستها المقررة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 13/5/2020، الى موعد يحدد لاحقاً