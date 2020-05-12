ارجأت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 13/5/2020 والتي كانت مخصصة لدراسة اقتراحات قوانين العفو ، الى موعد يحدد لاحقاً .
وأرجأت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 13/5/2020، الى موعد يحدد لاحقا.
وارجأت لجنة المال والموازنة جلستها المقررة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 13/5/2020، الى موعد يحدد لاحقاً.
كما وارجأت لجنة حقوق الانسان جلستها المقررة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 13/5/2020، الى موعد يحدد لاحقاً
كانت هذه تفاصيل خبر إرجاء جلسات لجان الإعلام والمال وحقوق الإنسان لمواعيد لاحقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.