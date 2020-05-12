تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء النبطية واقليم التفاح

افادت معلومات صحافية انه يسجل منذ الحادية عشرة الا ربع من مساء اليوم، تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي في اجواء منطقتي ​النبطية​ و​اقليم التفاح​ وعلى متوسط.

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