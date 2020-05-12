بلدة كفرصير: لا يوجد أي إصابة بفيروس كورونا داخل بلدتنا

أكدت خلية ​الأزمة​ في ​بلدة كفرصير​ انه "لا يوجد أي إصابة ب​فيروس كورونا​ داخل بلدتنا"، لافتة إلى انه "نحن كخلية أزمة نتابع 8 محجورين من أبناء بلدتنا وجميعهم بصحة وعافية وملتزمين بالحجر الكامل.

ولفتت إلى ان "إحدى السيدات من أبناء بلدتنا المغتربين حضرت من الخارج مع إبنتها، وبعد أن أجريا فحص ال "PCR" تبين لاحقا أن فحص إبنتها كان إيجابيا، وهي بصحة جيدة ولا تشكو من أي عارض بفضل الله تعالى، ووصلت الى مكان الحجر خارج البلدة "دون أن تختلط" بأحد وهي ملتزمة بكافة التعليمات كغيرها من أبناء بلدتنا المحجورين وعلى تواصل تام معها.

وشددت على ان "أي تساهل مع الإجراءات سيضعنا أمام "سيناريوات كارثية" في البلدة ليس أقلها حجر البلدة لذا نرجو إتباع التعليمات لما فيه مصلحة الجميع".