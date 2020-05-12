اعلنت بلدية صربا - ​النبطية​ بان نتيجة الفحص الاول لبعض الاشخاص حاجري انفسهم بسبب مخاطر فايروس ​كورونا​ قد اتت سلبية، ونفت الاصابة به لتاريخه وسيستمر هؤلاء بالحجر طوال فترة خمسة عشر يوما .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية صربا - النبطية: نتائج فحص كورونا في البلدة سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.