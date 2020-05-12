وقع منذ بعض الوقت اشكال في بلدة ابلح البقاعية بين اشخاص من آل( ز) وآخرين من آل( د) نتج عنه جريحان من آل (د) ادخلوا الى ​مستشفى الهراوي الحكومي​ في زحلة. وعلى فور تدخلت عناصر ​الجيش اللبناني​ وعملت على فض الاشكال وملاحقة المتورطين. وفتح ​تحقيق​ بالحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريحان في اشكال في بلدة ابلح البقاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.