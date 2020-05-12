القبض على مسؤولين مصريين بتهمة الرشوة وضبط منتجات طبية مغشوشة

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي في مصر مواد طبية وغذائية مخالفة ومغشوشة في عدد من المحافظات، وألقت القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، عقب تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه رشوة من صاحب مصنع للبلاستيك مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المصنع"، وتم حبس المتهمين.
وتم حبس كبيرة مهندسين بدرجة مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف، عقب حصولها على مبالغ مالية رشوة من أحد المقاولين المسندة إليهم بعض المشاريع من المديرية مقابل قيامها بتسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات المالية للمقاول.
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