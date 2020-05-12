بومبيو: الهجوم على مستشفى كابل هو من أعمال الشر المطلق

أكد ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، أن الهجوم على مستشفى كابل الذي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم نساء ورضع، هو من "أعمال الشر المطلق".

واعتبر بومبيو أن "​حركة طالبان​ نفت المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت المستشفى"، ودعا طالبان وكابل إلى "التعاون لتقديم الجناة للعدالة"، معربا عن تنديد بلاده بأشد العبارات بالهجمات على المستشفى وإحدى الجنائز في ​أفغانستان​.

وشن مسلحون صباح اليوم الثلاثاء هجوما على مركز طبي تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود" في كابل، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.