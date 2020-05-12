حاكم نيويورك يقترح قانونا يجبر الشركات على إعادة التوظيف بدعم حكومي

حث حاكم ولاية ​نيويورك​ ​أندرو كومو​ ​الكونغرس​، على استصدار قانون يجبر الشركات على إعادة توظيف ​العمال​ الذين تم تسريحهم خلال أزمة ​فيروس كورونا​، لقاء الإفادة من أموال الإنقاذ الحكومية، معتبراً أنه "بمجرد إنقاذ هذه الشركات فإنها لن تعيد تعيين نفس العدد من الموظفين من أجل تعزيز أرباحها".

وتوجه كومو إلى أصحاب الشركات، مؤكداً أنه "لن ندعمك لتسريح العمال. إذا كان بإمكانك تسريح العمال، وكنتم توفرون المال بتسريح العمال، فأنتم لستم بحاجة إلى دافع ​الضرائب​ الأميركي لدعمكم"، محذرا من تكرار عمليات الإنقاذ التي ركزت على الشركات بعد الأزمة المالية لعام 2008.