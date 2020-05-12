سلطات أميركا:تسجيل عجز قياسي في الميزانية في نيسان بلغ 738 مليار دولار

أعلنت وزارة ​الخزانة الأميركية​ اليوم، عن تسجيل عجز قياسي في الميزانية في شهر نيسان بلغ 738 مليار ​دولار​، نظرا للإنفاق الحكومي الحاد وانكماش الإيرادات وسط انتشار ​فيروس كورونا​، مشيرةً إلى "أن عجز ميزانية الشهر الماضي كان الأول الذي يعكس ضخامة الإنفاق الحكومي، الذي أقره ​الكونغرس​ لتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة".

وفي 27 آذار الماضي، وافق الكونغرس على حزمة انقاذ بقيمة 2.3 تريليون دولار، وزادها في وقت لاحق إلى حوالي ثلاثة تريليونات دولار. وذكرت الخزانة الأميركية، أن إجمالي الإيرادات في نيسان بلغ 242 مليار دولار، بانخفاض قدره 55% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، في حين قفزت النفقات 161 % لتصل إلى 980 مليار دولار.