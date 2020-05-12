بومبيو يغادر إلى إسرائيل في ثان رحلة خارجية له منذ بدء كورونا

غادر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو متوجها إلى إسرائيل حيث يلتقي ببنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس الكنيست بيني غانتس .
ولفت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلى ان " هذه الزيارة، التي تستمر يوما واحدا، هي ثان رحلة خارجية لبومبيو منذ اندلاع جائحة كورونا في الولايات المتحدة، بعد جولة قصيرة قام بها في شهر مارس الماضي شملت كلا من العاصمتين الأفغانية كابول والقطرية الدوحة.
وأضاف، أنه ستتم خلال هذه الزيارة مناقشة عدد من القضايا من بينها إيران إلى جانب رؤية الولايات المتحدة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمفاوضات المباشرة بينهما.
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