بومبيو يغادر إلى إسرائيل في ثان رحلة خارجية له منذ بدء كورونا

غادر ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ متوجها إلى ​إسرائيل​ حيث يلتقي ب​بنيامين نتانياهو​ رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس الكنيست بيني غانتس .

ولفت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​ إلى ان " هذه الزيارة، التي تستمر يوما واحدا، هي ثان رحلة خارجية لبومبيو منذ اندلاع جائحة ​كورونا​ في ​الولايات المتحدة​، بعد جولة قصيرة قام بها في شهر مارس الماضي شملت كلا من العاصمتين الأفغانية ​كابول​ والقطرية ​الدوحة​.

وأضاف، أنه ستتم خلال هذه الزيارة مناقشة عدد من القضايا من بينها ​إيران​ إلى جانب رؤية الولايات المتحدة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمفاوضات المباشرة بينهما.