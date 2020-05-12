السلطات الصحية الروسية تسجل وفاة 53 مصابا جديدا بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 53 وفاة جديدة بين المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد في العاصمة ​موسكو​، وذلك في بيان أصدرته غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث كانت أمس قد أعلنت غرفة العمليات عن 55 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت قد أفادت أفادت وكالة "فرانس برس" استنادا الى أرقام رسمية بأن روسيا التي سجلت منذ بدء انتشار وباء كورونا نحو 232243 إصابة بفيروس كورونا المستجد، باتت ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات.