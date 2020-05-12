وزير النفط الإيراني:تنفيذ التعليمات بصرامة منع كورونا من تعطيل إنتاج النفط

أكد وزير ​النفط​ في ​إيران​ ​بيجن زنغنه​، أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية مع تفشي ​كورونا​ وبذلت الجهود الحثيثة، لمنع توقف الإنتاج في قطاع صناعة النفط، والحفاظ على صحة العاملين، مؤكداً أن "إجراءات وزارة النفط للتغلب على تفشي كورونا كانت مع إعطاء الأولوية لإنشاء المنشآت حيوية لصناعة النفط. وتم التركيز على ​الوقاية​ والتأهب والاستعداد للعودة إلى الظروف العادية".

ولفت إلى أن الإجراءات شملت "التدريب والانضباط والتنفيذ الصارم للتعليمات الصادرة، وإلغاء أي تغيير في دوام الرعايا الأجانب غير الرسميين، ومنع تواجد الموظفين من المناطق الملوثة بالوباء فى عسلوية والمنصات البحرية والجزر النفطية، وقياس درجة حرارة أجسام الموظفين وعقد الاجتماعات عبر الفيديو، ووقف نشاط الموظفين المتعاقدين، وتأجيل تنفيذ جميع المشاريع البحرية".