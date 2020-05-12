زاخاروفا تنفي عدم تقديم بيانات كافية عن وفيات كورونا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" وغيرها حول عدم تقديم بيانات كافية عن الوفيات من فيروس كورونا المستجد في روسيا لا تتوافق مع المعايير الصحفية وهي كاذبة.
وأشارت المتحدثة إلى عدم ورود الموقف الرسمي للحكومة الروسية في مقالي الصحيفتين، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن مقالا فاضحا لا يتضمن موقف الطرف الآخر إزاء موضوع المقال. وأضافت "بالطبع، توجد هنا اقتباسات الرئيس الروسي، والسيدة (رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك، آنا) بوبوفا، لكن هذا ما قيل سابقاً".
وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز، قد أفادت في وقت سابق، بأن الوفيات بسبب فيروس كورونا في روسيا قد تكون أعلى بأكثر من 70% من الإحصاءات الرسمية.
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