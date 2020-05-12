الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة يعبد بالضفة الغربية مجددا بعد مقتل جندي له

اقتحم الجيش الإسرائيلي مجددا مساء اليوم بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وسط أنباء عن محاصرة المنزل الذي سبق وألقيت منه الحجارة التي قتل بها أحد الجنود.
وجاءت المداهمات الإسرائيلية وسط اندلاع مواجهات مع الأهالي أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات بين الفلسطينيين.
وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم 18 مواطنا من البلدة بينهم سيدتان، وأصابت شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحام البلدة في أعقاب الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي بحجر في رأسه من سطح منزل في يعبد أثناء حملة اعتقالات فيها.
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