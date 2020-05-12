اعتبر المبعوث الخاص الأميركي للشأن السوري ​جيمس جيفري​، أن ​روسيا​ تمكنت من تحقيق نجاح عسكري كبير جدا في ​سوريا​. وأشار جيفري إلى أن "لروسيا مصالح حيوية في سوريا، متمثلة في الحفاظ على قواعدها العسكرية في هذا البلد وحماية استثماراتها الاقتصادية، فموسكو تعتقد أنها بتدخلها العسكري المحدود في سوريا تستطيع تحقيق نجاحات استراتيجية كبيرة، إنهم بالفعل ناجحون جدا في سوريا من الناحية العسكرية. كل المشكلة في عدم وجود مخرج سياسي بسبب الصعوبات المتعلقة ب​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​. ومهمتنا هي أن نفتح لهم الطريق إلى الأمام عبر ​الأمم المتحدة​، لكن ذلك يتطلب أن يبتعدوا بعض الشيء عن الأسد والإيرانيين"، مؤكداً أن روسيا غير راضية عن الأسد لكنها لا ترى بديلا عنه.

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كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا للشأن السوري: الروس حققوا نجاحا عسكريا كبيرا في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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