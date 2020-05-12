وزير الصحة الفرنسي: لن نفتح حدائق ومنتزهات باريس

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن السلطات في فرنسا ستبقي على إغلاق المتنزهات والحدائق في باريس ومنطقتها، للحد من مخاطر تفشي موجة ثانية من كورونا، في وقت بدأت فيه البلاد تخفيفا تدريجيا لإجراءات العزل.
وأشار فيران في حديث صحفي، إلى أنه "لن نعيد فتح المتنزهات والحدائق في باريس، إيل دو فرانس، وفي المناطق المصنفة على أنها حمراء لأنها يمكن أن تكون مغرية للغاية مع الشمس، فيتجمع أيضا عدد كبير من الناس دون احترام حد تجمع عشرة أشخاص على الأكثر أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي".
وجاء تصريح الوزير ردا على طلب رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو، بإعادة فتح حدائق العاصمة المغلقة منذ 17 آذار، شرط أن يضع الناس الكمامات.
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