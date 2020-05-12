النشرة: خطف امرأة سورية وابنها من قبل مجهولين على طريق عام الفرزل بالبقاع

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، عن أن مجهولين على متن سيارة مجهولة المواصفات، أقدموا على اختطاف كل من ميساء محمد الجزار وابنها عمران معتز الحاووط، مواليد عام 2000 سوريي الجنسية على طريق عام ​الفرزل​ في ​البقاع​ لاسباب مجهولة، ولاحقا أفرج عن ميساء الجزار فيما ابقي على عمران مخطوفا.

وأكد أن ميساء الجزار أقدمت على الإدعاء في ​مخفر المعلقة​ وبوشرت التحقيقات.