النشرة: خطف امرأة سورية وابنها من قبل مجهولين على طريق عام الفرزل بالبقاع

أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة، عن أن مجهولين على متن سيارة مجهولة المواصفات، أقدموا على اختطاف كل من ميساء محمد الجزار وابنها عمران معتز الحاووط، مواليد عام 2000 سوريي الجنسية على طريق عام الفرزل في البقاع لاسباب مجهولة، ولاحقا أفرج عن ميساء الجزار فيما ابقي على عمران مخطوفا.
وأكد أن ميساء الجزار أقدمت على الإدعاء في مخفر المعلقة وبوشرت التحقيقات.
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