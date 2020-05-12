الاتحاد الاوروبي يدين "اللاإنسانية الفظيعة" في هجومين بافغانستان

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بروكسل: أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن استيائه "لانعدام الإنسانية الفظيع" في الهجومين الإرهابيين الثلاثاء على مستشفى توليد وخلال جنازة في أفغانستان حيث ستستأنف القوات الأفغانية هجماتها على طالبان.
وأعلن الإسباني في إعلان نشر خلال اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين عبر دائرة الفيديو "لا يمكن التعبير بكلمات عن الفظاعات التي شهدناها اليوم في أفغانستان".
وكان هجوم إرهابي استهدف مستشفى توليد في كابول وفجر إرهابي حزامه الناسف خلال جنازة في ننغرهار شرق البلاد ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا.
وقال بوريل "سقط عشرات المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح في هذه الأعمال الإرهابية المرفوضة. استهداف وقتل أمهات وحديثي الولادة وممرضات وأسر في حداد أفعال خسيسة تدل على درجة عالية من انعدام الإنسانية".
وأوضح في تصريحه أنه يبدو أن الهجوم على مستشفى بارشي الوطني الذي تديره منظمة "أطباء بلا حدود" كان يستهدف عاملين إنسانيين دوليين.
وأكد أن "هذه الأعمال تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الانساني الدولي سيتحمل منفذوه عواقبه".
وتابع "يستحق الشعب الأفغاني السلام. لفترة طويلة مزقت هذا البلد الأعمال الإرهابية والعنف ولا يمكن لأي هدف سياسي تبريرها".
وأوضح "وقف دائم لاطلاق النار ضروري ويدعو الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف في أفغانستان والمنطقة إلى تطبيقه على الأرض".
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