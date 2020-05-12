الوفيات اليومية بكوفيد-19 في فرنسا تعاود الارتفاع

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باريس: عاودت حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في فرنسا الارتفاع مساء الثلاثاء مع تسجيل 348 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين يتواصل تراجع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة، وفق مديرية الصحة العامة الفرنسية.
وأعلنت المديرية أن الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في فرنسا بلغت 26991 حالة على الأقل، لكن الضغط على وحدات العناية المركزة في تراجع متواصل، وقد انخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات إلى 2542 شخصا، أي أقل بـ170 مقارنة بالحصيلة المعلنة الإثنين.
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