شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تشيد بحرص "عبد العال" على استمرار الجلسات لإنجاز التشريعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وهيئة مكتب البرلمان، والأمين العام للبرلمان، لحرصهم على استمرار جلسات مجلس النواب خلال الفترة القادمة لإصدار التشريعات المهمة التى تتعلق أولا بالموازنة العامة للدولة أو التشريعات التى تتعلق بالحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وقال "عابد" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إننا شاهدنا الإجراءات الاحترازية رفيعة المستوى التى قامت بها الأمانة العامة للبرلمان بقيادة المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس، وجميع أعضاء الأمانة بناء على تعليمات الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

وأضاف، أننا نؤكد نحن كنواب بالبرلمان على أننا مستمرون فى دورنا التشريعى والرقابى لإنجاز ما تبقى أمامنا من تشريعات جماهيرية ومهمة تتعلق بمصالح المواطنين والموظفين وأصحاب المعاشات وأيضا التشريعات المتعلقة بوزارة الصحة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2020 - 2021.

وأعرب النائب علاء عابد، عن ثقته فى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان سيواصل عمله التشريعى والرقابى من أجل مصلحة المواطن الذى أتى بنا إلى البرلمان خاصة أننا ندرك أن التأخير فى إصدار التشريعات سيكون له أضراره بمصالح المواطنين والدولة إضافة إلى أننا نقتدى بما تقوم به قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجيش مصر الأبيض من أعمال وطنية جليلة لصالح مصر وشعبها.