شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان البرلمان: سنواصل انعقاد الجلسات العامة مع اتباع إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأمانة العامة لمجلس النواب اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تهدف لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تطبق تعليمات منظمة الصحة العالمية لضمان عدم تفشى الفيروس، وذلك منذ الإعلان عن الفيروس، وهناك المزيد من الجهود المبذولة على أرض الواقع، مؤكدا أن مجلس النواب فى طليعة الصفوف للهيئات والمؤسسات التى أعلنت عن حزمة إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس، وذلك بداية من البوابة الرئيسية ورحلة التعقيم مرورا بالبصمة، حيث تم تفعيل بصمة الوجه، حتى الحرص على التباعد المجتمعى فى الجلسة العامة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيظل القدوة لجميع الهيئات والمؤسسات، والنواب لا يقلون وطنية عن جميع الهيئات والجهات التى تتعامل مع أزمة فيروس كورونا، ولهذا سيواصل مجلس النواب انعقاد الجلسات خلال الفترة المقبلة، وذلك لإقرار حزمة من التشريعات المكملة للدستور، والتشريعات الاقتصادية، وغيرها من التشريعات الهامة، وذلك فى ظل وجود حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية ومزيد من الإجراءات.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النواب جميعهم على قلب رجل واحد من أجل الانتهاء من حزمة التشريعات المكملة للدستور، وكانوا ومازالوا قدوة للجميع من أجل العمل واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الحياة تدريجيا فى إطار التعايش مع أزمة فيروس كورونا وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا من قبل منظمة الصحة العالمية.

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ووجه النائب عماد سعد حمودة، الشكر للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي المجهودات التي بذلها وتوجيهاته للأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزي، للحفاظ علي سلامة النواب، من خلال تطبيق إجراءات وقاية غير مسبوقة، مطالبا رئيس المجلس بضرورة استمرار انعقاد المجلس، لمساندة الدولة في ظل هذه الظروف.