شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة نائبة بكورونا.. أمين النواب: أخذ مسحات لمن يظهر عليه الأعراض فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، رسالة طمأنه إلى جميع النواب لاسيما المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد إبلاغ الطب الوقائى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مؤكداً أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والاماكن التى تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية، بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، كما تم تعقيم القطاع الطبى بالمجلس والمكتبة هى الاماكن التى ارتادتها النائبة وعزل الطاقم الطبى المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحه منهم، حسبما أفاد مسئول الطب الوقائي.

وقال فوزي، إن وفد قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة الذى وصل إلى المجلس اليوم، راجع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها المجلس، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة فى الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات، وأفاد بكفايتها تماما دون الحاجة الى مزيد من الإجراءات.

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وأضاف فوزى، أن الطب الوقائى أكد عدم الحاجة إلى مسحات إلا لمن تظهر عليه أى أعراض خلال مدة حضانة المرض التى قاربت بالفعل على الانتهاء

ونقل فوزي، إلى جميع النواب، اهتمام رئيس المجلس ومتابعته الحالة الصحية للنائبة شيرين فراج أولا بأول، وأنه على المستوى الشخصى قام بالاتصال بها والاطمئنان عليها وسوف نظل كذلك، متمنا لها بعاجل الشفاء .

وفى سياق متصل، تمنى أعضاء مجلس النواب، الشفاء العاجل للبرلمانية والعودة لممارسة مهامها الرقابية بعد مثولها للشفاء.