الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة شرقي مصراته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أسقط الجيش الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة تركية مسيرة، حاولت استهداف مواقعه في الشويرف شرقي مصراته، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وكان الجيش الليبي استهدف خلال الفترة الماضية تمركزات للمرتزقة الذين ترسلهم تركيا، لمساندة قوات الوفاق في طرابلس، فضلاً عن غرفة عمليات تركية تسير الطائرات المسيرة التي تسعى لاستهداف الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وهددت تركيا في بيان لها، الجيش الليبي الذي فوضه الشعب لإدارة شؤون البلاد وأعلن إسقاط اتفاق الصخيرات، باعتباره هدفًا لها في ليبيا، حال استهدافه مصالحها هناك.