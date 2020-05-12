محمد اسماعيل - القاهرة - روما - أ ش أ

أعلن مسؤول صحي إيطالي “إن أكثر التوقعات تفاؤلا تتحدث عن لقاح لفيروس كورونا في ربيع العام المقبل”.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن المدير العلمي لمستشفى (سبالانزاني) للأمراض المعدية في روما، جوزيبي إيپّوليتو، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، قوله ان "علينا أن نجد اللقاح أولا دون تجاوز الخطوات”، مشيرا إلى أن “البحوث جميلة لأنها تضع كثيراً من الناس في وضع يسمح لهم بتنفيذ اكتشافات مهمة".

وأضاف المسؤول بمستشفى (سبالانزاني) "يبدو لي إفراطا في التفاؤل قول أننا سيكون لدينا لقاحاً قبل نهاية العام، وسنكون قادرين على تغيير حياتنا".

وخلص إيپّوليتو إلى أن “اللقاحات هي إحدى أكبر الاستثمارات التي تقوم بها الدول في مجال الصحة العامة، بل “أنها موضوع تتحرك من حوله أعمال كثيرة أيضًا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيطالي: لقاح كورونا سيكون جاهزا في ربيع 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.