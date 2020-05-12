حكام ولايات برازيلية يرفضون خطة الرئيس لإعادة فتح البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام برازيلية، بأن حكام تسع من ولايات البرازيل الـ 26 والمنطقة الاتحادية للعاصمة برازيليا أعلنوا، أنهم لن يتبعوا تعليمات الرئيس جاير بولسونارو بإعادة فتح صالونات التجميل ومحلات الحلاقة والأكاديميات الرياضية.

وأصدر بولسونارو، أمس الاثنين، مرسوما يضيف القطاعات الثلاثة إلى 54 من "الخدمات الأساسية" الأخرى المسموح لها بالعمل برغم جائحة كوفيد- 19.

ونقلت بوابة "جي 1" الإخبارية مساء أمس عن الرئيس قوله "هذه الفئات الثلاث توفر أكثر من مليون وظيفة".

لكن المحكمة العليا تركت للولايات والبلديات القرار بشأن الإجراءات الصحية لمكافحة الجائحة.

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وكتب كاميلو سانتانا حاكم ولاية سيارا عبر موقع تويتر أن مرسوم بولسونارو "لا يغير في أي شيء مرسوم الولاية المعمول به حاليا في سيارا". وأضاف أن صالونات التجميل ومحلات الحلاقة والأكاديميات الرياضية "يجب أن تظل مغلقة".

وقال حاكم منطقة برازيليا الاتحادية إيبانايز روتشا إن قطاعي البناء والصناعة يمكن أن يستأنفا العمل، لكنه سيستمع إلى الخبراء الذين نصحوا بعدم إعادة فتح الخدمات الثلاث التي روج لها بولسونارو، وفقًا لبوابة "جي 1".

ومن ناحيته، ذكر روي كوستا حاكم باهيا إن ولايته "ستتجاهل التعليمات الجديدة الصادرة من الحكومة الاتحادية".

وقلل رئيس البرازيل اليميني المتطرف من تأثير الجائحة، واضعا نفسه في مسار تصادمي مع العديد من العمد والمحافظين الذين اتخذوا إجراءات صارمة ضده.

وسجلت البرازيل حتى الآن 169906 حالة إصابة بكوفيد- 19، وهو أكبر عدد لحالات الإصابة في أمريكا اللاتينية، فيما سجلت أكثر من 11 ألف حالة وفاة بسبب المرض.