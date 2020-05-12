ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 10 حالات في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 10 حالات، وذلك بعد تعافي حالتين جديدتين، ووصولهما للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي بإسنا في محافظة قنا، فيما استقرت حالات الإصابة بالفيروس بواقع 40 حالة إيجابية حتى اليوم.

وأعلن المحافظ اللواء محمد الزملوط انتهاء مدة العزل المنزلي لـ46 مواطنًا من المخالطين للمصابين، ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأضاف الزملوط أنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى بمركز الداخلة لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار المحافظ إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي، على أن يتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل، كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.​