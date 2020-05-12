رسميًا.. افتتاح بحيرة البردويل لموسم صيد الأسماك 6 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلنت إدارة بحيرة البردويل في مدينة بئر العبد بشمال سيناء افتتاح موسم صيد الأسماك للعام الحالي الجمعة الموافق ٥ يونيو المقبل،

على أن يتم الاتفاق على آلية العمل بين مدير عام بحيرة البردويل والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته إدارة البحيرة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا بمقر الإدارة بالبحيرة في قرية التلول، برئاسة أمجد أبراهيم الراعية مدير إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء، وفي حضور ومشاركة رؤساء الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، ورؤساء القطاعات بإدارة البحيرة، والمشرف العام، وتحت إشراف الدكتور خالد أحمد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. ​