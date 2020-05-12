فرنسا.. حصيلة وفيات كورونا تقترب من الـ27 ألف

أعلنت مديرية الصحة العامة في فرنسا، أن حصيلة الوفيات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، اقتربت من 27 ألفا، بوفاة 348 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لموفع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة في بيان اليوم
وذكرت الصحة الفرنسية أن 21595 مصابا يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات، التي استقلبت 670 مصابا جديدا خلال الساعاتالـ24 الماضية.
كما أشارت إلى أن عدد المصابين الراقدين في وحدات العناية المركزة يواصل تراجعه، حيث سجلت 2542 حالة، مقابل 3440 الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان الصحة الفرنسية أن مستشفيات البلاد استقبلت نحو 97 ألف مصاب منذ بداية جائحة كورونا، فيما غادر أكثر من 57 ألف حالة المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.
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