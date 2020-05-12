مستشار الأمن القومي الأمريكي: هذا ما نعرفه عن صحة بوتين

كشف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين للصحفيين، عما يتوفر لواشنطن من معلومات عن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد أوبراين اليوم الخميس، ردا على أسئلة من

الصحفيين بهذا الشأن على خلفية إعلان الكرملين عن إصابة المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بالفيروس التاجي، أن بوتين أثناء آخر اتصال أجراه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب كان يبدو "بروح طيبة وصحة جيدة".

وتابع: "لا نملك أي معلومات إلا أن الرئيس بوتين في حالة حسنة.. ولا داعي لنا للاشتباه بعكس ذلك".

ولفت مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى "قسوة" الوباء، مشيرا إلى تشخيص "كوفيد-19" لدى مسؤولين في البيت الأبيض وبعض زعماء العالم، مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.