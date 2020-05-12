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بينس يبتعد عن ترامب بعد إصابة المتحدثة باسمه بكورونا

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أكد البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس قرر الالتزام بإجراءات التباعد مع الرئيس دونالد ترامب مؤقتًا بعد تشخيص "كوفيد-19" لدى المتحدثة باسمه.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، أن بينس قرر الابتعاد عن

ترامب لعدة أيام، في إجراء يهدف إلى منع إصابة رئيس الدولة بـ"كوفيد-19".

 

ولفتت المتحدثة إلى أن القرار بشأن مدة سريان إجراءات التباعد هذه يعود إلى بينس.

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ولم يحضر بينس مؤتمرًا صحفيًا عقده ترامب في الحديقة الوردية

أمام البيت الأبيض أمس الاثنين، وكذلك اجتماعا جمع الرئيس السبت الماضي بكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وجاء ذلك في أعقاب تأكيد ترامب الأسبوع الماضي إصابة المتحدثة باسم بينس، كاتي ميلر، ـ"كوفيد-19"، وهي زوجة أحد أقرب مستشاري الرئيس، ستيفن ميلر.

وتعد هذه ثاني إصابة بالفيروس التاجي يتم تسجيلها داخل البيت الأبيض، والمصاب الأول هو أحد أفراد قوة النخبة العسكرية المرتبطة بمقر الرئاسة الأمريكية.

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