اقتحم الجيش الإسرائيلي مجددًا مساء اليوم الثلاثاء بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وسط أنباء عن محاصرة المنزل الذي سبق وألقيت منه الحجارة التي قتل بها أحد الجنود.
وأفادت وكالة "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية داهمت بلدة يعبد واقتحمت عدة أحياء فيها، خاصة حي السلمة، وسطاندلاع مواجهات مع الأهالي أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات بين الفلسطينيين.
وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم 18 مواطنا من البلدة بينهم سيدتان، وأصابت شابينبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحام البلدة في أعقاب الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي.
وقبل عملية الاقتحام أكد الجيش الإسرائيلي مقتل أحد حنوده بحجر في رأسه من سطح منزل في يعبد أثناء حملة اعتقالات فيها.
وقال الجيش إن عمليات التمشيط في المنطقة ستتواصل إلى حين الإمساك بالفلسطيني الذي ألقى الحجر على الجندي المقتول.
وتعتبر بلدة يعبد المنطقة الوحيدة المحاصرة بالمستوطنات في محافظة جنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الضفة الغربية .. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة يعبد مجدداً بعد مقتل أحد جنوده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.