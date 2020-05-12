خامنئي يوجه رسالة إلى قائد الجيش الإيراني إثر حادث بارجة "كونارك"

طالب المرشد الإيراني الأعلى في إيران علي خامنئي في رسالة وجهها إلى قائد الجيش‌ الإيراني، بكشف أبعاد حادث بارجة "كونارك"، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال خامنئي في رسالته إلى قائد الجيش‌الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي

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إن "حادثة بارجة "كونارك" الأليمة التي أودت بحياة عدد من قوات البحرية‌ الإيرانية كانت مؤسفة. أطالب المسؤولين المعنيين بكشف أبعاد الحادث بدقة وتحديد هوية المقصرين واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تكراره مستقبلا".

وشيعت إيران اليوم 19 بحارا قضوا بحادث استهداف بارجة "كونارك" الإيرانية بصاروخ في خليج عمان.

وقالت البحرية الإيرانية في بيان أمس الاثنين، إن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان الأحد.

وكان الجيش الإيراني أعلن في وقت سابق، عن مقتل 19 عسكريا وإصابة 15 آخرين في حادث البارجة.