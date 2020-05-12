السعودية: مصابو عرعر الـ18 بكورونا ليسوا سعوديين

أوضحت مديرية الصحة في المنطقة الشمالية بالسعودية، أن الـ18 حالة إصابة بفيروس كورونا، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة في مركز حزم الجلاميد بمدينة عرعر، سجلت لدى أشخاص غير سعوديين.
وكشفت، أن "المصابين كانوا مخالطين لحالة سابقة مصابة بـكورونا، وجميعهم في الحجر الصحي منذ اكتشاف الحالة السابقة، التي أعلنتها وزارة الصحة يوم الجمعة الماضي، والتي اكتشفت بمستشفى برج الشمال".
وأكدت، أن "وضع المصابين الصحي مستقر"، مشيرة إلى أن "إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت منذ اكتشاف المصاب الأول بشكل تام وشامل للجميع، ووفق ضوابط صحية مشددة".
ودعت الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أطلقتها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية في المملكة.
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