كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "تويتر" تعلن السماح لبعض موظفيها بالعمل من منازلهم "إلى الأبد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت مواقع إخبارية عالمية، أن شركة "تويتر" أعلنت أنها ستسمح لبعض موظفيها بالعمل من منازلهم "إلى الأبد"، إذا أرادوا ذلك.

وأشار موقع "BuzzFeed"، الذي نقل الخبر، إلى أن "تويتر" لم تحدد الوظائف المؤهلة للاستفادة من هذا القرار، لكنها أكدت أن تجربة العمل من المنزل خلال الأشهر القليلة الماضية أثبتت نجاحها إلى درجة ما.

ولا تعتزم الشركة فتح غالبية مكاتبها أو أن تدعم السفر بغاية العمل قبل شهر سبتمبر المقبل، وألغت جميع فعالياتها الداخلية خلال عام 2020، وقد تمدد فترة الإلغاء حتى عام 2021، حسبما جاء في البيان.

واعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، أن مفهوم مناعة القطيع "خطير"، وأضاف أن البشر ليسوا قطعانا.

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