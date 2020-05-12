مايك بنس يختار الابتعاد عن الرئيس ترامب لبضعة أيام

وأعلن الرئيس الأمريكي، أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له نائبه مايك بنس جاءت سلبية، لكنه قد يحد من اتصاله المباشر معه في الوقت الحالي.

وألمح ترامب، خلال حديثة أمس الإثنين، إلى وجود بنس في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المتحدثة الإعلامية باسمه، كايتي ميلر، دون أن يؤكد ذلك بشكل صريح.

وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في الحد من اتصاله المباشر مع بنس قال "سوف أتحدث معه بهذا الشأن، مضيفا خلال فترة الحجر الصحي، سوف نتحدث على الأرجح، لم أره منذ ذلك الحين، وبامكاننا التحدث عبر الهاتف".

وأصدر البيت الأبيض مذكرة، تفرض على جميع الموظفين ارتداء الكمامات خلال تواجدهم داخل الجناح الغربي، باستثناء عندما يكونون وراء مكاتبهم.