كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تمرد في صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت حالة تمرد في صفوف المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة السراج، بعد خداعهم وإرسالهم للموت والهلاك مقابل رواتب وهمية.

وكشف أحد المرتزقة، في تسجيل صوتي مسرب لمكالمة هاتفية بين أحد المرتزقة وصديق له نشرتها حسابات تابعة لفصائل المعارضة السورية المرتزق، بأن رواتب المرتزقة في ليبيا لا تصل إلى 2000 دولار كما وعدت تركيا، حسبما رصدت منصة مداد نيوز. Advertisements وقال إنه وزملاءه يتعرضون للقتل يوميا حيث تم وضعهم في مقرات قريبة من تمركزات الجيش الليبي وأنهم يتعرضون لقصف دقيق بالهاون على يد قوات الجيش الليبي.

وأكد أنه وزملاءه يتعرضون للقتل يوميا حيث تم وضعهم في مقرات قريبة من تمركزات الجيش الليبي، وأنهم يتعرضون لقصف دقيق بالهاون على يد قوات الجيش الليبي المرتزق أكد أنهم يشعرون بخيبة أمل ولديهم رغبة في الخروج من ليبيا.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خسائر بشرية كبيرة وقعت بين عناصر المرتزقة السوريين لترتفع حصيلة القتلى إلى 279 مرتزقا.