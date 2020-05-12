كلهن نسوة.. 12حالة تغادر المستشفى بعد تعافيهن: هادشي ماشي ضحك.. تعذبنا وعذبنا الأطر الصحية – فيديو وصور

فيديو: يونس الميموني

بالزغاريد وتحت تصفيقات الأطر الصحية، غادرت، اليوم الثلاثاء، اثنى عشر امرأة مستشفى الضمان الاجتماعي في طنجة، بعد تماثلهن للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

ونوهت المتعافيات، في تصريح لـ”اليوم24″، بجهود الأطر الصحية، ومتابعتهم لحالتهن الصحية وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة، منذ أول يوم من دخولهن إلى المستشفى للعلاج.

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ونقلت المتماثلات للشفاء جزءً من معاناتهن إلى الموقع، في المرحلة الأولى من المرض، إذ لم يكن يعتقدن أنهن سيتعافين من الجائحة.

وشددت المتعافيات على ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي، وعدم مغادرة منازلهم، من أجل حماية أنفسهم، وعائلاتهم، وتقليل خطر إصابتهم بالجائحة.