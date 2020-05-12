لليوم الثاني على التوالي.. لا إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في تونس

قال وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الثاني على التوالي.

واستمرت حصيلة الإصابات المؤكدة في تونس، في استقرار بألف و32 إصابة، والوفيات عند 45 حالة، منذ السبت.

وبدأت في تونس، منذ أمس الاثنين، إجراءات جديدة للتخفيف من الحجر الصحي العام، شملت إعادة فتح المحالّ التجارية، وصالونات الحلاقة، فيما حثت الهيأة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التونسيين على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وحتى صباح أمس، أصابت كورونا أكثر من 4 ملايين و305 آلاف حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 289 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و551 ألفاً، وفق موقع “worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس.