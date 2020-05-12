معركة الـ10 أيام.. ووهان تقرر فحص جميع سكانها خوفاً من عودة “الجائحة”

تستعد مدينة ووهان الصينية لإجراء فحص طبي لجميع سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة، في عشرة أيام، وفق خطة تهدف إلى اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبدو أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، حسب وسائل إعلام حكومية، إذ طُلب من جميع المناطق في ووهان تقديم تفاصيل بشأن كيفية إجراء الفحوص في غضون 10 أيام.

ونقلت صحيفة “ذا بيبر” عن وثيقة داخلية متداولة على نطاق واسع، أن كل منطقة في المدينة أُبلغت بوضع خطة فحوص مدتها 10 أيام بحلول ظهر يوم الثلاثاء، لتكون كل منطقة مسؤولة عن وضع خطتها الخاصة بناء على حجم سكانها، وما إذا كانت لديها حالات تفش نشط للفيروس.

وتشدد الوثيقة، التي تصف خطة الفحوص الجديدة بـ “معركة العشرة أيام”، على أنه يجب وضع أولوية عند إجراء الفحوص للمسنين والمناطق المكتظة بالسكان.

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وتساءل مواطنون صينيون، على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو”، حول إمكانية إجراء مثل هذا الكم من الفحوص خلال 10 أيام فقط.

يذكر أن ووهان، التي شهدت أول ظهور لحالات إصابة بفيروس كورونا نهاية العام الماضي، سجلت ست حالات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأول مرة منذ الثالث من شهر أبريلالماضي.

وبدأت المدينة استئناف نشاطها في 8 أبريل بعد إغلاق صارم امتد 11 أسبوعاً للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما تمت إعادة فتح المدارس، وعودة الأعمال التجارية ببطء واستئناف نشاط وسائل النقل العام، إلا أن ظهور مجموعة حالات إصابة جديدة هدد عودة الحياة إلى طبيعتها في الوقت الراهن.