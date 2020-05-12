شكرا لقرائتكم خبر عن غداً بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 أعلن الجامع الأزهر الشريف أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد بدءاً من غدٍ الأربعاء حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين فيه فقط، مع الالتزام بالتدابير اللازمة.

Advertisements وأوضح سيتم نقل شعائر الصلاة مباشرة عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، لما فيها من الأجر العظيم والفضل العميم، راجياً أن تكون هذه الخطوة بادرة أمل وبشارة خير للجميع، وداعياً المولى عز وجل أن يرفع الوباء عن البلاد ويشفي المصابين، ويرزق الجميع الأمن والأمان والسكينة.

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