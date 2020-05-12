- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أول برلمانية مصرية بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
صورة أرشيفية
أكد الأمين العام لمجلس النواب المصري، المستشار محمود فوزي، إصابة الدكتورة شيرين فراج، عضو المجلس، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وأضاف فوزي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "فراج ثبت إيجابية تحليل إصابتها بفيروس كورونا، وتم عزلها في الحجر الصحي بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، وحالتها مستقرة"، مؤكدًا أن النائبة أصيبت في منزلها.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، شفاء 154 شخصًا من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما تم تسجيل 347 حالة جديدة، و11 وفاة.
وبحالات الشفاء الجديدة، يصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في مصر، 2326 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا، حتى اليوم الثلاثاء، هو 10093 حالة، و 544 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أول برلمانية مصرية بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.