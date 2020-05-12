روسيا تنفى مزاعم الإعلام الغربى عن عدم تقديم بيانات كافية عن وفيات كورونا

الثلاثاء 12 مايو 2020

ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن ما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" وغيرها حول عدم تقديم بيانات كافية عن الوفيات من فيروس كورونا المستجد في روسيا لا تتوافق مع المعايير الصحفية وهي كاذبة.



وقالت زاخاروفا، في حديث لقناة "روسيا 1": "أود أن ألفت انتباهكم على أنها كانت حملة، انطلقت في 10، 11 و12 أيار/ مايو. وكانت صحيفتي "فاينانشيال تايمز" و"نيويورك تاميز"في مركز هذا الهجوم".

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وأشارت المتحدثة إلى عدم ورود في مقالي الصحيفتين الموقف الرسمي للحكومة الروسية، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن مقالا فاضحا لا يتضمن موقف الطرف الآخر إزاء موضوع المقال.

وتابعت: "بالطبع، توجد هنا اقتباسات الرئيس الروسي، والسيدة (رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك، آنا) بوبوفا، لكن هذا ما قيل سابقاً".

هذا وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز، قد أفادت في وقت سابق، بأن الوفيات بسبب فيروس كورونا في روسيا قد تكون أعلى بأكثر من 70% من الإحصاءات الرسمية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، توفي في نيسان/ أبريل بموسكو وسان بطرسبورغ بسبب الفيروس 629 شخصاً. وأشارت الصحيفة إلى أن خلال هذا الشهر توفي في المدينتين عدد أكبر بـ72 بالمئة من الأشخاص من متوسط الوفيات خلال 5 سنوات الماضية، والإجمالي 2073 شخصا.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، إلى أن روسيا لم تتلاعب قط بالإحصاءات الرسمية. كما صرح ممثل منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد في روسيا تخفيض متعمد للوفيات بسبب كوفيد-19.