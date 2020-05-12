الجيش الليبي يفكك متفجرات زرعها مرتزقة أتراك بحدود ترهونة

الثلاثاء 12 مايو 2020

فكك الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، متفجرات زرعها مرتزقة أتراك في حدود مدينة ترهونة الشمالية بمنطقة مأهولة بالسكان.



وبحسب العين الإخبارية، قال مصدر عسكري ليبي إن فريق تفكيك الألغام بالقوات المسلحة فكك شركا خداعيا بألغام ومتفجرات في منطقة تقع بين العبانات والشريدات كانت نقطة ارتكاز للمرتزقة الأتراك وحررها منهم الجيش الليبي اليوم، مشيرا إلى أن قوات الجيش قامت بتفكيك المتفجرات والألغام قبل إعادة السكان الذين هجرتهم منها ميليشيات الوفاق والمرتزقة .

وقال المصدر العسكري، إن تلك الحيلة يتبعها المرتزقة القادمون من تركيا لمنع تقدم قواتنا خاصة إلى مدينة القرة بوللي الساحلية والتي تعد خط الإمداد القادم من مصراته إلى مليشيات طرابلس.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر عسكري أن وحدات الجيش باللواء التاسع مشاة دمرت عدة آليات مسلحة وذخيرة، في عملية نوعية قتل فيها الجيش مجموعة من عناصر المليشيات بالقرة بوللي، قرب طرابلس

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وتابع المصدر، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن قوات اللواء التاسع تنتهج العمليات النوعية كأسلوب دفاعي مباغت لتشتيت المليشيات وعدم السماح لهم بتمركز قريب من المراصد العسكرية

وتعرضت ترهونة للهجوم اكثر من مرة من قبل ميليشيات السراج والمرتزقة خلال الشهر الماضي وكبدها الجيش الليبي خسائر فادحة في العتاد والعناصر

وبعد الفشل المتكرر لهجوم الميليشيات على المدينة قامت حكومة السراج بحصار المدينة وقطع الامدادات الغذائية والدوائية وقطع الكهرباء والمياه عن المدينة مما فاقم من الاوضاع الصحية والانسانية لاكثر من 200 الف مواطن ليبي بترهونة

وتستهدف الميليشيات مدينة ترهونة ( 88 كم جنوب طرابلس ) كسر إرادة مدينة ترهونة التي تعد الظهير الشعبي القوي للجيش الليبي بغرب ليبيا اضافة الى كونها خط الامداد الاهم له بين شرق ليبيا وقواعد الجيش في غرب ليبيا