نيران صديقة تتسبب بمقتل 19 جندياً من القوات البحرية الإيرانية

الثلاثاء 12 مايو 2020

تعرضت سفينة حربية إيرانية في العاشرة من شهر مايو الجاري، لقصف صاروخي، إتضح أنه إنطلق من مدمرة تابعة للجيش الإيراني خلال مناورة كانت تجري في مياه بحر عمان قرب خليج هرمز.



التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن عن مقتل 19 من أفراد القوات البحرية وإصابة 15 آخرين، جراء الحادث.

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بينما قالت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية: إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك، وهي سفينة حربية مصنعة محليا وانضمت لأسطول البحرية في 2018.

وهنا يثار العديد من التساؤلات حول القدرات الحقيقية للقوات الإيرانية بمختلف أسلحتها، ومدى جاهزيتها، والسبب في الأخطاء القاتلة التي تقع فيها، فمن غير الطبيعي قصف طائرة ركاب مدنية على أنها طائرة حربية معادية، أو قصف مدمرة لسفينة حربية بالخطأ أثناء تدريب بحري إذا كانت هذه العناصر على أي درجة من الكفاءة القتالية والتدريبية