شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سجناء أمريكيون يلجأون لـ«كورونا» لتسريع الإفراج عنهم والان نبدء بالتفاصيل

حيلة غريبة لجأ إليها سجناء أمريكيون بولاية كاليفونيا بهدف تسريع الإفراج عنهم، مستغلين جائحة كورونا وبدأوا في نقل العدوى بينهم، وفق مقطع فيديو نشرته «سكاي نيوز».

وظهر فى الفيديو، المعتقلون وهم يتبادلون في سجن مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الكمامات وزجاجات المياه وصافحوا بعضهم البعض أكثر من مرة، من أجل التقاط فيروس كورونا ونقل العدوى بينهم، وبالتالي تسهيل خروجهم من السجن.

بدوره، قال رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس: «أدى هذا السلوك إلى إصابة نصف عدد السجناء في الوحدة».