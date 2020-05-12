شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 95 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 95 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع بذلك عدد الإصابات المثبتة إلى 2913 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين في بغداد, ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 112 حالة, فيما سجلت 113 حالة شفاء جديدة, ليرتفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1903 حالات, فيما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العناية الطبية في المستشفيات 898 مصابا.

يذكر أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وديالى.