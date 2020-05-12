شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» مصر: 347 إصابة و11 وفاة وشفاء 154 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات.

وأفادت الصحة المصرية بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 544 حالة وفاة.