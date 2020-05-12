شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا: 1335 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا اليوم، 1335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11350 حالة مؤكدة. وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن عدد حالات الشفاء ارتفع من 4173 حالة إلى 4357 حالة، كما سجلت أعداد الوفيات ارتفاعا من 194 حالة وفاة إلى 209.

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