وزير النفط الإيراني: فيروس كورونا لم يوقف إنتاج النفط

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم الثلاثاء إن تفشي فيروس كورونا لم يوقف إنتاج النفط في إيران.
وقال زنغنه إن الوزارة بذلت جهودا حثيثة لعدم إيقاف الإنتاج في صناعة النفط والحفاظ في الوقت نفسه على صحة عمالها.
وإيران هي إحدى دول الشرق الأوسط الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد وبدأت تخفيف القيود على الحياة العادية لدعم اقتصاد أنهكته بالفعل عقوبات أمريكية.
لكن مسؤولي الصحة حذروا مرارا من أن تخفيف القيود قد يؤدي إلى موجة جديدة من الإصابات بالفيروس.
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