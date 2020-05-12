مايك بنس يقرر الحفاظ على التباعد مع ترامب بعد إصابة سكرتيرته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

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قرر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الحفاظ على التباعد مع دونالد ترامب، لعدة أيام بعد إصابة سكرتيرته الصحفية بفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل، وأمس، وقال متحدث، إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى ليس فى عزل صحى، ويعتزم التواجد فى البيت الأبيض رغم تقارير إخبارية قالت إن بنس سيبقى فى عزل ذاتى، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة إحدى مساعداته بفيروس كورونا.



وقال المتحدث ديفن أومالى فى بيان إن "نائب الرئيس سيواصل اتباع نصيحة الوحدة الطبية بالبيت الأبيض وهو ليس فى عزل صحي، إضافة إلى ذلك فقد جاءت الاختبارات سلبية كل يوم لنائب الرئيس وهو ينوى التواجد فى البيت الأبيض "، وكان مراسل بلومبيرج قد قال على تويتر يوم الأحد إن بنس سيبقى فى عزل ذاتى بعيدا عن البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة إحدى مساعداته بفيروس كورونا.

وأضافت التغريدة أن الاختبارات أثبتت مرارا ،بما فى ذلك ، عدم إصابة بنس بكوفيد-19 وهو المرض التنفسى الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.